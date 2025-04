Perugia celebra il 25 aprile la sindaca La Liberazione è davanti a noi se ne siamo all’altezza

aprile non è più il passato. La Liberazione è davanti a noi, se ne siamo all'altezza. Se siamo all'altezza di raccogliere quelle verità: non chiuderti nella logica della paura, non giudicare, non aggredire, non lasciarlo affogare in mare, non bombardare. Quelle verità che ci sono giunte.

