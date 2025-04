Perugia 25 Aprile 2025 Luca Gammaitoni Università libera in un Paese liberato

Aprile, ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, il professor Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore per il prossimo sessennio, ha condiviso un messaggio denso di significato storico e civile sui propri canali social. L’immagine pubblicata dal fisico dell’Unipg ritrae un momento emblematico della liberazione d’Italia, con partigiani e civili festanti accanto a un carro armato alleato, sullo sfondo di un edificio monumentale.Sopra la fotografia campeggia lo slogan: “Università libera in un Paese liberato”, mentre in basso, in rosso, si legge: “25 Aprile 2025 – per non dimenticare chi ci ha dato la libertà”.Un messaggio che unisce la memoria storica al valore dell’istruzione, sottolineando come la libertà conquistata con il sacrificio di tante donne e uomini rappresenti il fondamento su cui poggia la democrazia e, con essa, anche la libertà accademica e di pensiero. Laprimapagina.it - Perugia. 25 Aprile 2025, Luca Gammaitoni: Università libera in un Paese liberato Leggi su Laprimapagina.it In occasione del 25, ottantesimo anniversario dellazione dal nazifascismo, il professor, candidato alla carica di Rettore per il prossimo sessennio, ha condiviso un messaggio denso di significato storico e civile sui propri canali social. L’immagine pubblicata dal fisico dell’Unipg ritrae un momento emblematico dellazione d’Italia, con partigiani e civili festanti accanto a un carro armato alleato, sullo sfondo di un edificio monumentale.Sopra la fotografia campeggia lo slogan: “in unto”, mentre in basso, in rosso, si legge: “25– per non dimenticare chi ci ha dato la libertà”.Un messaggio che unisce la memoria storica al valore dell’istruzione, sottolineando come la libertà conquistata con il sacrificio di tante donne e uomini rappresenti il fondamento su cui poggia la democrazia e, con essa, anche la libertà accademica e di pensiero.

