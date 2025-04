Persona 4 Remake Atlus aggiorna ancora una volta il sito web l’annuncio è imminente

Persona 4 Remake sembra sempre più vicino, e i segnali non fanno che aumentare. Dopo l'incredibile accoglienza riservata a Persona 3 Reload, Atlus pare determinata a dare nuova vita anche a uno dei capitoli più amati della saga. L'indizio più recente è l'aggiornamento del sito p4re.jp, un dominio registrato lo scorso mese e da poco modificato, il 21 aprile. Sebbene il sito non sia ancora pubblico, il fatto che sia attivamente gestito suggerisce una fase di preparazione avanzata per l'annuncio ufficiale.Questo schema richiama quanto avvenuto in passato con il dominio p3re.jp, registrato poco prima del reveal di Persona 3 Reload, poi lanciato nel febbraio 2024. I fan, sempre attenti, non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza nella tempistica. A supportare le speculazioni ci pensa anche Insider Gaming, che riporta come internamente il Remake sia identificato con il codename "XRD792", confermando che qualcosa di concreto è già in lavorazione.

Persona 4 Remake, l'annuncio parrebbe vicino, suggeriscono alcuni indizi - Da mesi si vocifera di un possibile remake di Persona 4, e ora nuovi indizi sembrano confermare che il progetto sia più concreto di quanto si pensasse. La cantante Shihoko Hirata, voce storica della colonna sonora del gioco originale, ha recentemente registrato nuove tracce presso il MIT Studio, lo stesso in cui sono state realizzate le musiche degli ultimi titoli della serie. Inoltre, l'apparizione di un dominio web legato a Persona 4 Remake ricorda quanto accaduto con Persona 3 Reload, annunciato pochi mesi dopo la scoperta di un dominio simile.

