Perin Juve avventura ai titoli di coda Il portiere in estate può chiedere di essere ceduto se… Lo scenario

Perin Juve, avventura ai titoli di coda? Il portiere bianconero, secondo di Di Gregorio, in estate può chiedere di essere ceduto se. Lo scenarioTra i calciatori dell'attuale rosa della Juve il cui futuro è ancora in bilico c'è anche Mattia Perin. Il portiere non è da escludere che possa chiedere lo cessione nel caso in cui si verificasse uno scenario.Quale? La mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare l'estremo difensore a chiedere la cessione nel corso della prossima sessione estiva del calciomercato per trovare una nuova realtà che possa dargli maggiore spazio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve: da Perin a Koopmeiners, passando per McKennie e Mbangula. Le ultimissime verso la prossima sfida di campionato col Parma L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Juve in vista della prossima sfida di campionato in programma al Tardini contro il Parma. Come anticipato da Juventusnews24 due buone notizie dall’allenamento di ieri: Renato Veiga e Perin sono tornati a lavorare in gruppo. 🔗juventusnews24.com

Mattia Perin scatena i tifosi della Juventus dopo una frase pubblicata sul suo account Instagram. Per alcuni sostenitori bianconeri sembra una risposta a distanza a Thiago Motta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dopo il disastro contro l’Empoli e l’eliminazione della Juve dalla Coppa Italia, Mattia Perin ha fatto mea culpa: “Non siamo stati bravi a capire l’importanza della partita perché c’era una coppa da difendere e una semifinale contro il Bologna da raggiungere. Un sentimento duro da sopportare” ha spiegato il portiere bianconero ai microfoni di Mediaset, […] L'articolo Perin: “Alla Juve mancano figli di p…”. 🔗sbircialanotizia.it

