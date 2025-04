Perde l8217equilibrio durante l8217aperitivo e precipita per 4 metri dal parapetto della Darsena 55enne gravissimo

55enne è caduto dal parapetto della Darsena a Milano mentre faceva un aperitivo nella serata del 25 aprile. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio ed è precipitato per 4 metri. Leggi su Fanpage.it Unè caduto dala Milano mentre faceva un aperitivo nella serata del 25 aprile. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio ed èto per 4

