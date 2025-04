Perché vogliono modificare la tomba di Papa Francesco cosa non va

Papa Francesco verrà trasferita dal Vaticano alla Basilica di Santa Maria Maggiore: è qui che Bergoglio ha scelto di essere sepolto. Sono già circolate foto della tomba, ma, da quanto emerge, pare ci siano delle modifiche dell'ultima. Today.it - Perché vogliono modificare la tomba di Papa Francesco: cosa non va Leggi su Today.it Dopo che verrà celebrato il funerale in San Pietro, la bara diverrà trasferita dal Vaticano alla Basilica di Santa Maria Maggiore: è qui che Bergoglio ha scelto di essere sepolto. Sono già circolate foto della, ma, da quanto emerge, pare ci siano delle modifiche dell'ultima.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sulla tomba di Papa Francesco un “intervento dell’ultimo minuto”: ecco il dettaglio da modificare - Dopo il funerale in San Pietro, la bara di Papa Francesco sarà portata dal Vaticano alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha scelto di essere sepolto. Ma, da quanto emerge, pare ci sia un dettaglio cruciale da modificare. Secondo una fotografia in possesso dell’Ansa, sulla lastra di marmo la scritta ‘Franciscus’ al momento sembra quasi impercettibile. Si starebbe quindi valutando un intervento dell’ultimo minuto, sobrio, per fare in modo che l’unica iscrizione voluta dal Pontefice, sia comunque più leggibile. 🔗ilfattoquotidiano.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

Re Carlo e la Regina Camilla a Ravenna: l’omaggio alla tomba di Dante e la degustazione con Massimo Bottura - Dopo la visita alla tomba di Dante, Re Carlo è andato alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, mentre la regina ha visitato il museo Lord Byron. Poi l'immersione nelle tradizioni culturali e gastronomiche del Belpaese L'articolo Re Carlo e la Regina Camilla a Ravenna: l’omaggio alla tomba di Dante e la degustazione con Massimo Bottura proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Perché vogliono modificare la tomba di Papa Francesco: cosa non va. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sulla tomba di Papa Francesco un “intervento dell’ultimo minuto”: ecco il dettaglio da modificare - Sulla lastra di marmo la scritta 'Franciscus' al momento sembra quasi impercettibile. A breve la decisione se renderla più leggibile ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, la tomba a Santa Maria Maggiore visitabile dal 27 aprile: le disposizioni del Pontefice per la sepoltura - La tomba del Papa a Santa Maria Maggiore potrà essere visitata dalla mattina di domenica 27 aprile. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, che ha confermato ... 🔗msn.com

Perché il papa ha voluto farsi seppellire a Santa Maria Maggiore e non in Vaticano - Dall’inizio del Novecento tutti i papi sono sepolti nelle grotte vaticane, le cripte sottostanti alla parte centrale della basilica di San Pietro, a Città del Vaticano. Papa Francesco invece ha dispos ... 🔗ilpost.it