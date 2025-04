Perché il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra il 25 aprile a Genova

presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha scelto di celebrare gli 80 anni della Liberazione a Genova Perché nel capoluogo ligure, il 25 aprile del 1945, fu firmato l’atto di resa delle truppe tedesche. Il documento venne siglato alle 19:30 a villa Migone. Fu l’unico caso europeo in cui un intero dispositivo militare tedesco si arrese alle forze della Resistenza. Ben prima dell’arrivo degli alleati. Genova, inoltre, è città medaglia d’oro al valor militare.Il 24 aprile del ’45, si tenne la cruenta battaglia di piazza De Ferrari che poi portò alla sconfitta dei nazisti. Tutti i cittadini erano in rivolta e armati, sull’onda di una fierezza che non riuscivano a nascondere.Come riportato da Genova Today, Taviani raccontò quelle ore terribili e meravigliose al contempo in “Breve storia dell’insurrezione di Genova”, che si trova negli archivi del Ministero dell’Interno:“Le truppe tedesche, nell’aprile – ricorda – erano ancora bene armate e, per quanto lo spirito non fosse più quello degli anni trascorsi, i loro ufficiali non concepivano neppure la possibilità di dover scendere a patti con dei borghesi e dei popolani in armi. Cultweb.it - Perché il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra il 25 aprile a Genova? Leggi su Cultweb.it Una scelta simbolica, dal significato profondo. IlItalianaha scelto dire gli 80 anniLiberazione anel capoluogo ligure, il 25del 1945, fu firmato l’atto di resa delle truppe tedesche. Il documento venne siglato alle 19:30 a villa Migone. Fu l’unico caso europeo in cui un intero dispositivo militare tedesco si arrese alle forzeResistenza. Ben prima dell’arrivo degli alleati., inoltre, è città medaglia d’oro al valor militare.Il 24del ’45, si tenne la cruenta battaglia di piazza De Ferrari che poi portò alla sconfitta dei nazisti. Tutti i cittadini erano in rivolta e armati, sull’onda di una fierezza che non riuscivano a nascondere.Come riportato daToday, Taviani raccontò quelle ore terribili e meravigliose al contempo in “Breve storia dell’insurrezione di”, che si trova negli archivi del Ministero dell’Interno:“Le truppe tedesche, nell’– ricorda – erano ancora bene armate e, per quanto lo spirito non fosse più quello degli anni trascorsi, i loro ufficiali non concepivano neppure la possibilità di dover scendere a patti con dei borghesi e dei popolani in armi.

Approfondimenti da altre fonti

Con dieci giorni di ritardo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa il presidente della Repubblica di “invenzioni blasfeme”. La politica italiana si unisce nella solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Attacco arrivato a dieci giorni di distanza da un discorso del Capo dello Stato italiano a Marsiglia, durante il quale ha fatto un parallelismo tra ... 🔗notizie.com

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato questa sera all’ospedale romano Santo Spirito, nel reparto di cardiologia, per sottoporsi a un intervento per installare un pacemaker. A quanto si apprende da fonti del Quirinale, si tratta di un ricovero programmato che non... 🔗palermotoday.it

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. Lo si è appreso al Quirinale dove si spiega che il presidente oggi ha lavorato ricevendo anche il presidente del Montenegro. Il capo dello Stato è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per un impianto di pacemaker. Lo precisano fonti mediche... 🔗feedpress.me

Il 25 aprile di Genova, anche Mattarella per la festa della Liberazione: il programma; 25 Aprile, Mattarella a Genova per la Liberazione. in diretta dalle 10; Mattarella a Genova il 25 aprile 2025, il programma della visita e corteo spostato al pomeriggio; Il vescovo Cevolotto ha incontrato il presidente Mattarella. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella atteso a Staglieno per la commemorazione dei caduti partigiani - Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergio Mattarella ha voluto confermare la presenza ... 🔗ilsecoloxix.it

25 aprile, Mattarella a Genova per l'80° anniversario della Liberazione - Il Capo dello Stato, dopo aver deposto una corona d'alloro al campo dei partigiani del cimitero monumentale di Staglieno, alle 12 parteciperà alla cerimonia ufficiale al Teatro Nazionale Ivo Chiesa ... 🔗italiaoggi.it

Gli 80 anni della Liberazione, Mattarella all'Altare della Patria | La diretta - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato all'Altare della patria per la deposizione di una corona d'alloro in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, la festa della ... 🔗ilgiornale.it