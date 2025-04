Justcalcio.com - Perché il Manchester United dovrebbe inseguire Aaron Ramsdale quest’estate per aiutare a risolvere l’enigma dei portieri di Ruben Amorim

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Ilè stato ridicolizzato per tutta la stagione e né Erik Ten Hag nésono stati in gran parte in grado di fare qualcosa al riguardo.Le proteste dei fan, i licenziamenti, le perdite di club (quelle dell’acqua incluse) e un cattivo umore generale hanno tormentato uno dei club di maggior successo in Inghilterra e francamente, il loro enigma di portiere non ha aiutato neanche le cose.Andre Onana è stato rimproverato dai fan e dai media per la sua serie di errori che portano a obiettivi, al punto che è stato lasciato fuori dalla squadra completamente prima della loro sconfitta per 4-1 al Newcastlesolo poche settimane fa. Ma c’è una discussione ragionevole per firmare– il fondo del portiere della lega: abbi pazienza con me .Ti potrebbe piacereilfirmareperi loro probleminon ha avuto una stagione impressionante a Southampton da qualsiasi tratto dell’immaginazione (Credito immagine: Marc Atkins/Getty Images)Il, in primo luogo, opera con un budget ridotto, i fondi semplicemente non sono loro a meno che non vendano e vendono e poi ne vendono un po ‘di più.