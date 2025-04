Perché i cani amano rotolarsi nell8217erba

cani amano strofinarsi nell'erba e si tratta di un comportamento tipico della specie. Leggi su Fanpage.it Un tuffo vero e proprio negli odori, per rilasciare i propri e prendere quelli della natura e degli altri animali. Ma anche espressione di gioia, gioco e relax: istrofinarsi nell'erba e si tratta di un comportamento tipico della specie.

