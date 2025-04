Perché ho lasciato Uomini e Donne Francesca la confessione dopo il terremoto in tv

Francesca Polizzi ha lasciato il trono di Uomini e Donne da pochi giorni, ma il suo addio continua a far discutere. La giovane corteggiatrice, appena 24enne, ha deciso di interrompere la conoscenza con Gianmarco Steri e non si è presentata alla registrazione del programma andata in scena martedì scorso. Una scelta netta, che ha sorpreso i fan più affezionati, quelli che da mesi facevano il tifo per lei e che oggi, con un misto di malinconia e speranza, sognano di rivederla in tv. Magari sul trono, in veste di protagonista. Ma a spegnere ogni illusione ci ha pensato proprio lei, rispondendo sui social: "Non fa proprio per me".>> "Lei insieme al ballerino di Amici". Uomini e Donne, notizia choc su Cristina davanti a GianmarcoParole che suonano come una chiusura definitiva a un eventuale ritorno nel programma, almeno in quel ruolo tanto ambito.

