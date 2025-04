Perché Flavio Cobolli ha vinto per ritiro Cos’è successo a Holger Rune a Madrid

Flavio Cobolli si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, vincendo per ritiro contro il danese Holger Rune. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set (6-2) e poi il suo avversario ha deciso di alzare bandiera bianca, recandosi a metà campo per stringere la mano al laziale e successivamente all’arbitro. L’incontro si è così interrotto e l’azzurro è riuscito ad avere la meglio contro il numero 9 del mondo, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver battuto Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo.Si tratta del primo successo contro un top-10 per il nostro portacolori, anche se non è arrivato nella maniera sportivamente più auspicata. Cos’è successo nel dettaglio? L’azzurro conduceva per 3-2 quando Rune ha chiamato il fisioterapista, adducendo un problema alla coscia destra in questo suo esordio sulla terra rossa della capitale spagnola. Oasport.it - Perché Flavio Cobolli ha vinto per ritiro? Cos’è successo a Holger Rune a Madrid Leggi su Oasport.it si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di, vincendo percontro il danese. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set (6-2) e poi il suo avversario ha deciso di alzare bandiera bianca, recandosi a metà campo per stringere la mano al laziale e successivamente all’arbitro. L’incontro si è così interrotto e l’azzurro è riuscito ad avere la meglio contro il numero 9 del mondo, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver battuto Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo.Si tratta del primocontro un top-10 per il nostro portacolori, anche se non è arrivato nella maniera sportivamente più auspicata.nel dettaglio? L’azzurro conduceva per 3-2 quandoha chiamato il fisioterapista, adducendo un problema alla coscia destra in questo suo esordio sulla terra rossa della capitale spagnola.

