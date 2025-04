Perché è stata interrotta Brescia Pisa Ecco il motivo dell’interruzione

Brescia e Pisa è stata sospesa al 35? a causa di una violenta grandinata che si è abbattuta sulla città lombarda. La partita è stata fermata dal direttore di gara sul risultato di o-1 per gli ospiti. Le squadre sono rapidamente rientrate negli spogliatoi, anche per una questione di sicurezza. Anche i tifosi hanno lasciato gli spalti per ripararsi.Il primo tempo è stato ricco di avvenimenti. Al 3? è stato annullato un gol a Meister per un fallo a centrocampo, ma la rete del vantaggio degli ospiti è stato solamente rinviato di dieci minuti. Al 13? è stato infatti Tramoni a farsi trovare pronto siglando la rete che costringe i padroni di casa ad inseguire nel punteggio. L’infortunio di Besaggio al 24? (sostituito da Bertagnoli) ha complicato ulteriormente i compiti del Brescia. Leggi su Sportface.it La partita di Serie B trasospesa al 35? a causa di una violenta grandinata che si è abbattuta sulla città lombarda. La partita èfermata dal direttore di gara sul risultato di o-1 per gli ospiti. Le squadre sono rapidamente rientrate negli spogliatoi, anche per una questione di sicurezza. Anche i tifosi hanno lasciato gli spalti per ripararsi.Il primo tempo è stato ricco di avvenimenti. Al 3? è stato annullato un gol a Meister per un fallo a centrocampo, ma la rete del vantaggio degli ospiti è stato solamente rinviato di dieci minuti. Al 13? è stato infatti Tramoni a farsi trovare pronto siglando la rete che costringe i padroni di casa ad inseguire nel punteggio. L’infortunio di Besaggio al 24? (sostituito da Bertagnoli) ha complicato ulteriormente i compiti del

Cosa riportano altre fonti

La mamma di Rabiot bersagliata dai tifosi del Psg: «Non capisco perché la partita non sia stata interrotta» - Il Psg l’aveva previsto. Aveva pure lanciato una campagna di prevenzione qualche giorno prima della Classique, il derby contro il Marsiglia. Alla fine quello che temevano si è realizzato. “L’accoglienza riservata ad Adrien Rabiot è stata meno calorosa del previsto, ma il centrocampista è stato comunque abbondantemente fischiato e insultato. Lo stesso vale per sua madre, Véronique“. Leggi anche: Rabiot è il trofeo dei tifosi del Marsiglia: «Meglio che sia parigino, è una rivincita contro il Psg» I cori e gli striscioni offensivi durante Psg-Marsiglia Oltre ai cori offensivi “Véronique, la ... 🔗ilnapolista.it

Perché Paolini-Lys è stata a lungo interrotta a Dubai: pause a ripetizione, punteggio finale - AGGIORNAMENTO 16.15: l’azzurra ha vinto concretizzando il match point alla ripresa delle ostilità. AGGIORNAMENTO 15.30: la pioggia ha concesso una tregua e la ripresa è fissata per le ore 16.00. AGGIORNAMENTO 14.45: previsioni meteo non incoraggianti a Dubai. Non si riprenderà a giocare prima delle 15.30. AGGIORNAMENTO 14.01: la pioggia non se ne va. Non si ripartirà prima delle 15.00. AGGIORNAMENTO 13. 🔗oasport.it

Perché è stata interrotta la partita Musetti-de Minaur: il punteggio al momento della sospensione - Lorenzo Musetti ha faticato terribilmente nel primo set della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, perdendo il servizio in ben quattro occasioni e cedendo al cospetto dell’australiano Alex de Minaur con il perentorio punteggio di 6-1. Il tennista italiano non è stato praticamente mai in partita sulla terra rossa del Principato, dove ieri aveva superato il greco Stefanos Tsitsipas, e in appena 36 minuti ha dovuto chinare il capo. 🔗oasport.it

Brescia-Iseo-Edolo interrotta tra Marone e il capolinea dal 1° marzo: bus sostitutivi per gli studenti; Sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, treno travolge un'auto al passaggio a livello: nessun ferito, linea interrotta; Una donna è stata trovata ferita sui binari del treno nel Bresciano: si indaga sulle cause; Riaperta dopo due ore la circolazione ferroviaria tra Bergamo e Brescia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne