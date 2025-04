Perché Confindustria sta litigando con il governo Meloni sul decreto bollette

Confindustria ha bocciato il decreto bollette varato dal governo Meloni e ha chiesto interventi strutturali per le imprese. Le critiche degli industriali hanno provocato l'irritazione di Palazzo Chigi, che ha ricordato come il provvedimento sia stato "ampiamente discusso" con tutte le associazioni imprenditoriali. Leggi su Fanpage.it ha bocciato ilvarato dale ha chiesto interventi strutturali per le imprese. Le critiche degli industriali hanno provocato l'irritazione di Palazzo Chigi, che ha ricordato come il provvedimento sia stato "ampiamente discusso" con tutte le associazioni imprenditoriali.

Su questo argomento da altre fonti

Il nuovo governo in Germania sta già litigando su come trattare AfD, il partito di estrema destra - Il nuovo governo tedesco è ancora in fase di formazione, ma i partiti coinvolti, i Cristiano-Democratici (CDU/CSU) di centrodestra e i Socialdemocratici (SPD) di centrosinistra, sono già in disaccordo su quale atteggiamento assumere nei confronti di AfD (Alternative für Deutschland), il partito più forte all’opposizione. Da sempre, verso le frange di estrema destra si applica il cosiddetto Brandmauer, ovvero un “muro di protezione”; i gruppi che fanno parte dell’esecutivo si impegnano cioè a non collaborare mai con AfD e a escluderla dalle cariche nelle istituzioni. 🔗metropolitanmagazine.it

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Ritrovata Melissa, la 16enne scomparsa a Treviglio: sta bene ed è con la famiglia - È stata ritrovata Melissa, la 16enne di Treviglio di cui non si avevano più notizie dallo scorso 1° febbraio. Era stata l’associazione per le persone scomparse Penelope Lombardia a lanciare l’appello di scomparsa lo scorso 11 aprile. Dopo due mesi di ricerche la giovane è stata fortunatamente ritrovata: è in buone condizioni e si trova insieme alla sua famiglia. Melissa si era allontanata dalla comunità per minori dove viveva: non aveva con sé nè il cellulare nè i documenti. 🔗bergamonews.it

Perché Confindustria sta litigando con il governo Meloni sul decreto bollette; Danni da eventi estremi, a gennaio scatta l'obbligo di assicurazione per le aziende. Confindustria: «Rischio desertificazione; Il canone Rai della discordia. Lega e Forza Italia litigano per 20 euro; Superbonus, la toppa dopo la lite. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Perché Confindustria sta litigando con il governo Meloni sul decreto bollette - Confindustria ha bocciato il decreto bollette varato dal governo Meloni e ha chiesto interventi strutturali per le imprese. Le critiche degli industriali hanno provocato l’irritazione di Palazzo Chigi ... 🔗fanpage.it

Dfp: Confindustria, visione in linea con Governo ma con dazi 20% Pil piu' contenuto - Crescita +0,3% nel 2025 e +0,6% nel 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - "Le previsioni di Confindustria sul Pil 2025 e 2026 non sono lontane da quelle del Dfp. Ma con i dazi al 20% ... 🔗borsaitaliana.it

Landini, sui salari Confindustria va in direzione sbagliata - "I rinnovi dei contratti devono aumentare e tutelare davvero il potere d'acquisto, cosa che il governo non vuole fare e anche Confindustria sta andando in questa direzione". Così il segretario ... 🔗ansa.it