Per la lotta scudetto Conte può contare sulla difesa migliore d’Europa

Conte in difesa per sognare lo scudetto. Il Napoli di Antonio Conte in lotta per lo scudetto con l'Inter di Inzaghi, per . L'articolo Per la lotta scudetto Conte può contare sulla difesa migliore d'Europa proviene da ForzAzzurri.net.

Sannino dichiara: «Lotta Scudetto? Ci sarà equilibrio fino alla fine. E su Conte…» - di RedazioneSannino, l’ex allenatore di Siena e Palermo, tra le tante, ha parlato della lotta per lo Scudetto: ecco le sue dichiarazioni Intervenuto a Stile Tv, Giuseppe Sannino ha fatto un’analisi sulla lotta per il titolo e ha parlato di Antonio Conte. Secondo l’allenatore, ci sarà un equilibrio tra Inter, Napoli e Atalanta fino alla conclusione del campionato. LE PAROLE DI SANNINO SU ANTONIO CONTE – «Sono stato scelto a Siena dopo Conte e questo per me è motivo di orgoglio. 🔗internews24.com

Lotta scudetto, Fabio Capello: «Se l’Inter non va al massimo rischia con tutti e il Bologna è forte. Inzaghi ha fatto questo errore, lo sfogo di Conte mi lascia perplesso» - Lotta scudetto, Fabio Capello: «Se l’Inter non va al massimo rischia con tutti e il Bologna è forte. Inzaghi ha fatto questo errore, lo sfogo di Conte mi lascia perplesso» Appaiate in classifica a 5 giornate dal termine, chi è il favorito tra Inter e Napoli nello sprint scudetto? Su La Gazzetta dello Sport prova […] 🔗calcionews24.com

Napoli, Conte: «Dobbiamo guastarci la lotta scudetto, c’è da dare tutto? Cali nei secondi tempi? Rispondo così» - Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa in vista della gara contro l’Empoli. Tutti i dettagli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Empoli. CALENDARIO FACILE – «Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possono lottare per […] 🔗calcionews24.com

