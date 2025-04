Per anni ha lasciato che fossero i ricci a dominare ora attrice simbolo della bellezza perennial ha cambiato taglio Ma con una certezza il grigio non si tocca

Per decenni è stata la quintessenza della bellezza naturale, con quella cascata di ricci indomabili che l'ha resa riconoscibile e amata in tutto il mondo. Ma Andie MacDowell, 67 anni, è una donna che non ha paura di mostrare la sua autenticità. Se da anni rivendica la libertà di mostrare la sua chioma argentata, ora ha dimostrato ancora una volta di saper sorprendere. Un'apparizione recente sul red carpet ha svelato un colpo di scena inaspettato, un cambio di stile che ridefinisce la fluente chioma dell'attrice 67enne. I 60 anni di Andie MacDowell, la diva allergica a Hollywood guarda le foto Andie MacDowell con capelli lisci morbidiTeatro di questa metamorfosi è stato il red carpet per l'evento di selezione agli Emmy dell'ultima stagione di The Way Home, la serie Hallmark di cui è protagonista.

