Pentathlon Roberto Micheli in finale a Budapest Giorgio Malan primo degli esclusi

Pentathlon moderno, in corso a Budapest, in Ungheria, si rivelano dal sapore dolceamaro per l’Italia: centra l’ultimo atto Roberto Micheli (Fiamme Oro), mentre viene eliminato Giorgio Malan (Fiamme Azzurre).Nella Semifinale A centra la qualificazione all’atto conclusivo Roberto Micheli (Fiamme Oro): il 27enne romano si classifica quinto con 1552 punti nella prova vinta dal padrone di casa magiaro Mihaly Koleszar, che fa segnare il miglior punteggio assoluto terminando a quota 1554.Nella Semifinale B, invece, resta l’amaro in bocca per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre): il torinese termina in decima posizione a quota 1501 punti, risultando così il primo degli esclusi dalla finale, dopo essere stato battuto in volata dal cinese Chen Yan, il quale chiude nono con 1502 e stacca l’ultimo pass per la finale. Oasport.it - Pentathlon, Roberto Micheli in finale a Budapest. Giorgio Malan primo degli esclusi Leggi su Oasport.it Le semifinali maschili della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 dimoderno, in corso a, in Ungheria, si rivelano dal sapore dolceamaro per l’Italia: centra l’ultimo atto(Fiamme Oro), mentre viene eliminato(Fiamme Azzurre).Nella SemiA centra la qualificazione all’atto conclusivo(Fiamme Oro): il 27enne romano si classifica quinto con 1552 punti nella prova vinta dal padrone di casa magiaro Mihaly Koleszar, che fa segnare il miglior punteggio assoluto terminando a quota 1554.Nella SemiB, invece, resta l’amaro in bocca per(Fiamme Azzurre): il torinese termina in decima posizione a quota 1501 punti, risultando così ildalla, dopo essere stato battuto in volata dal cinese Chen Yan, il quale chiude nono con 1502 e stacca l’ultimo pass per la

Su questo argomento da altre fonti

Pentathlon, Coppa del Mondo 2025: Matteo Cicinelli e Roberto Micheli in finale al Cairo - Sono due gli azzurri che centrano la finale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso al Cairo, in Egitto: superano lo scoglio delle semifinali Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Matteo Cicinelli (Carabinieri), mentre si fermano al penultimo atto Daniele Colasanti (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare). Nella Semifinale A si impone il magiaro Mihaly Koleszar, il quale chiude a quota 1505, stesso punteggio con il quale concludono Roberto Micheli (Fiamme Oro), secondo, e l’ucraino Roman Popov, terzo, bruciati in volata dall’ungherese. 🔗oasport.it

Pentathlon, Roberto Micheli e Giorgio Malan in semifinale nella tappa di Budapest della World Cup - Nella giornata odierna sono andate in scena le qualificazioni maschili della tappa di Budapest (Ungheria) secondo appuntamento della World Cup di pentathlon moderno 2025. Per l’Italia erano in azione Roberto Micheli (Fiamme Oro), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). Due sui tre iscritti hanno staccato il pass per la semifinale: Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). 🔗oasport.it

Pentathlon Moderno, World Cup 2025: Micheli brilla nelle semifinali, passa anche Cicinelli - Sarà un sabato tutto da vivere per il pentathlon moderno italiano a Il Cairo, dove è in corso l’appuntamento inaugurale di questo 2025 a livello internazionale. La prima tappa di Coppa del Mondo si chiuderà infatti in Egitto con le due finali in programma e tanti italiani ai nastri di partenza. Dopo il pass per l’atto conclusivo conquistato ieri da Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), e Aurora Tognetti (Carabinieri) nella prova femminile, quest’oggi nella gara maschile hanno trovato l’accesso in finale Roberto Micheli (Fiamme Oro), detentore del titolo di ... 🔗sportface.it

World Cup 2025: Roberto Micheli in finale a Budapest, Malan fuori di un soffio; World Cup 2025: Matteo Cicinelli e Roberto Micheli conquistano la Finale; World Cup: Giorgio e Roberto Micheli conquistano la semifinale a Sofia; Mondiali di Pentathlon Moderno al via in Cina, domani le qualifiche femminili. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pentathlon, Aurora Tognetti approda in finale a Budapest! - Prosegue nel migliore dei modi per l'Italia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: a Budapest, in Ungheria, l'unica azzurra ad ... 🔗oasport.it

Pentathlon, Roberto Micheli e Giorgio Malan in semifinale nella tappa di Budapest della World Cup - Nella giornata odierna sono andate in scena le qualificazioni maschili della tappa di Budapest (Ungheria) secondo appuntamento della World Cup di ... 🔗oasport.it

Finali Coppa del mondo di Pentathlon moderno 2023: Elena Micheli conquista il pass per Parigi 2024! - Ankara, in Turchia, sorride all'Italia che ottiene il primo biglietto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il pentathlon moderno con la vittoria della finale di circuito conquistata da Elena ... 🔗olympics.com