Penn Badgley Dan Humphrey in Gossip Girl 8220La serie ha influenzato la mia storia d8217amore con Blake Lively8221

Penn Badgley, volto di Dan Humphrey in Gossip Girl, durante le riprese della serie si è innamorato di Blake Lively. In un'intervista l'attore ha ricordato quel periodo della sua vita e la relazione con la collega di set. Leggi su Fanpage.it , volto di Danin, durante le riprese dellasi è innamorato diLively. In un'intervista l'attore ha ricordato quel periodo della sua vita e la relazione con la collega di set.

Cosa riportano altre fonti

La confessione di Penn Badgley: “Soffro di dismorfofobia”, cosa vuol dire - Penn Badgley, protagonista della celebre serie You, ha recentemente parlato delle sue difficoltà con la dismorfofobia, un disturbo mentale che lo ha accompagnato sin da bambino. In un’intervista rilasciata a The Guardian, l’attore ha raccontato come, pur non essendo stato ufficialmente diagnosticato, fin da giovane ha faticato ad accettarsi. “Sapevo che odiavo il mio corpo, semplicemente ne volevo uno diverso” ha dichiarato Badgley. 🔗metropolitanmagazine.it

Penn Badgley parla della sua battaglia col dismorfismo corporeo: "Odiavo il mio corpo e ne volevo un altro" - La star di You ha approfondito un tema particolarmente delicato che riguarda la sua salute e un periodo difficile del suo passato. In una recente intervista al Guardian, Penn Badgley ha spiegato che pur non avendo mai ricevuto una diagnosi vera e propria da un medico ha lottato contro il dismorfismo, avendo avuto difficoltà ad accettare il proprio aspetto sin da bambino. L'attore è conosciuto principalmente per il suo ruolo nella serie Netflix You e si è aperto su un periodo particolarmente complicato della sua infanzia. 🔗movieplayer.it

Dan Ndoye, il giovane talento svizzero che fa volare alto il Bologna - Dan Ndoye, attaccante svizzero classe 2000, sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia del Bologna, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra. Nato a Nyon da madre svizzera e padre senegalese, Ndoye inizia la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Losanna. Esordisce in prima squadra nella stagione 2018-2019, mettendo a segno 6 gol in 15 presenze. La stagione successiva è fondamentale per la sua crescita: con 5 reti in 30 partite, contribuisce alla promozione del Losanna in Super League. 🔗cdn.ilfaroonline.it

