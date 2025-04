Pedro Pascal contro la scrittrice J K Rowling Atteggiamento da perdente

scrittrice Vanityfair.it - Pedro Pascal contro la scrittrice J.K. Rowling: «Atteggiamento da perdente» Leggi su Vanityfair.it Dopo la sentenza che esclude le donne trans dalla legge britannica, Hollywood (e non solo) si mobilita. Questa volta è l’attore cileno di The Last of Us a chiedere il boicottaggio di tutto ciò che riguarda la

Cosa riportano altre fonti

Pedro Pascal contro la scrittrice J.K. Rowling: «Atteggiamento da perdente»; “J.K. Rowling è una sfigata odiosa”: Pedro Pascal attacca la scrittrice e appoggia la comunità…; Pedro Pascal non ci sta: l’attore invita i fan a boicottare una celebre saga; Pedro Pascal si scaglia contro Jk Rowling che celebra la vittoria sulle donne trans: «Questa roba è disgustosa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“J.K. Rowling è una sfigata odiosa”: Pedro Pascal attacca la scrittrice e appoggia la comunità transgender - Non è passato inosservato Pedro Pascal sul red carpet per la première londinese del film Marvel “Thunderbolts”. I paparazzi davanti al Cineworld Leicester Square hanno immortalato l’attore di “The Las ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Pedro Pascal si scaglia contro Jk Rowling che celebra la "vittoria" sulle donne trans: «Questa roba è disgustosa» - Il mondo dello spettacolo continua a scagliarsi contro Jk Rowling, in particolare dopo la foto con sigaro e alcol pubblicata per festeggiare la sentenza della Corte Suprema inglese che esclude le donn ... 🔗msn.com

Pedro Pascal non ci sta: l’attore invita i fan a boicottare una celebre saga - Pedro Pascal torna a esprimersi su una questione sociale che gli sta particolarmente a cuore. E attacca un famoso franchise ... 🔗bestmovie.it