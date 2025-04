Pedaggio ‘graduale’ Giani rilancia per i tir Gettito di 15 milioni

Pedaggio. La Regione porta avanti il suo disegno con una variante in più: far vedere i primi cantieri investendo direttamente e poi dare il via alla costituzione della società Toscana Strade che sarà il soggetto attuatore delle opere di ammodernamento dell'infrastruttura, e il gestore anche del Pedaggio.Il presidente Giani, ha confermato che riguarderà solo i mezzi pesanti e non gli automobilisti o i residenti. "I camion scelgono la Fi-Pi-Li – ha detto Giani – perché è gratuita, mentre con l'A11 devono pagare il Pedaggio. Introdurre il pagamento per i mezzi pesanti, che secondo le stime della Regione potrebbe portare 15 milioni di euro l'anno da mettere a bilancio, significa poter completare il risanamento della strada. E i risultati dimostrano chiaramente come l'allargamento possa rappresentare una svolta decisiva per il futuro di questa infrastruttura.

