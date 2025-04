Pechino Express 2025 le pagelle dell’ottava tappa proposte di nozze 10 Estetici avvelenati 5

Pechino Express, la prima dal Nepal, sul tetto del mondo. Si tratta dell’ultimo paese che il cast visiterà durante il suo percorso e, anche in quest’episodio del reality show, non sono mancate le emozioni e i momenti di tensione tra le diverse coppie di concorrenti.Costantino della Gherardesca brillante. Voto: 10Costantino della Gherardesca ha mostrato nuovamente tutta la sua bravura conducendo la puntata del 24 aprile 2025 di Pechino Express con ironia, ma anche con la giusta dose di emozione, quando la situazione lo richiedeva. A inizio puntata il conduttore televisivo ha detto la sua su ogni coppia in gara, inquadrando il percorso di tutti con poche parole.Per il conduttore i Mediagliati gareggiano: “Sempre con garbo e gentilezza”, mentre gli Estetici sono certamente più furbi, anche se hanno saputo lasciarsi andare al vero viaggio interiore. Dilei.it - Pechino Express 2025, le pagelle dell’ottava tappa: proposte di nozze (10), Estetici avvelenati (5) Leggi su Dilei.it Costantino della Gherardesca ha condotto una nuova puntata di, la prima dal Nepal, sul tetto del mondo. Si tratta dell’ultimo paese che il cast visiterà durante il suo percorso e, anche in quest’episodio del reality show, non sono mancate le emozioni e i momenti di tensione tra le diverse coppie di concorrenti.Costantino della Gherardesca brillante. Voto: 10Costantino della Gherardesca ha mostrato nuovamente tutta la sua bravura conducendo la puntata del 24 apriledicon ironia, ma anche con la giusta dose di emozione, quando la situazione lo richiedeva. A inizio puntata il conduttore televisivo ha detto la sua su ogni coppia in gara, inquadrando il percorso di tutti con poche parole.Per il conduttore i Mediagliati gareggiano: “Sempre con garbo e gentilezza”, mentre glisono certamente più furbi, anche se hanno saputo lasciarsi andare al vero viaggio interiore.

