Payet si difende dalle accuse di violenza fisica e psicologica Sadomasochismo consensuale e video spontanei

Dimitri Payet è stato interrogato lo scorso 16 aprile presso la DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), ed ha confermato la relazione extraconiugale con Larissa Ferrari, negando però qualsiasi aggressione nei confronti della donna. Come riporta Metropoles, nella sua difesa ha parlato di sadomasochismo consensuale e video spontanei.

