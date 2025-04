Pauroso schianto auto moto in galleria un ferito e traffico nel caos

automobilisti in transito lungo la Strada Statale 45bis. Intorno alle 15 di oggi, venerdì 25 aprile, all'interno della galleria "dei Ciclopi", nel territorio di Gargnano, una station wagon e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate poco prima. Bresciatoday.it - Pauroso schianto auto-moto in galleria: un ferito e traffico nel caos Leggi su Bresciatoday.it Un pomeriggio da dimenticare per i tantimobilisti in transito lungo la Strada Statale 45bis. Intorno alle 15 di oggi, venerdì 25 aprile, all'interno della"dei Ciclopi", nel territorio di Gargnano, una station wagon e unadi grossa cilindrata si sono scontrate poco prima.

