Paura sulla superstrada scontro tra due auto una si cappotta altra finisce nelle campagne

sulla strada statale 379, che collega Brindisi a Bari: due auto si sono scontrate violentemente, una si è cappottata l'altra è finita nelle campagne. Sono scoppiati gli airbag, sul posto oltre ad alcune ambulanze del 118. Brindisireport.it - Paura sulla superstrada, scontro tra due auto: una si cappotta, l'altra finisce nelle campagne Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Si è rischiato grosso attorno alle 14 di oggi, venerdì 25 aprile,strada statale 379, che collega Brindisi a Bari: duesi sono scontrate violentemente, una si èta l'è finita. Sono scoppiati gli airbag, sul posto oltre ad alcune ambulanze del 118.

