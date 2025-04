Paura sui Monti Dauni 28enne ha un malore e perde coscienza arriva elisoccorso

28enne del posto ha avuto un grave malore e ha perso coscienza, rendendo necessario l'intervento del 118 con ambulanza ed elisoccorso.A lanciare l'allarme è stata la sorella del. Foggiatoday.it - Paura sui Monti Dauni, 28enne ha un malore e perde coscienza: arriva l'elisoccorso Leggi su Foggiatoday.it Attimi di panico, questa mattina, a Castelluccio Valmaggiore: poco prima delle celebrazioni per il 25 aprile, undel posto ha avuto un gravee ha perso, rendendo necessario l'intervento del 118 con ambulanza ed.A lanciare l'allarme è stata la sorella del.

CRONACA Esplosione al bancomat di Pietramontecorvino: fuga rocambolesca con i fumogeni.