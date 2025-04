Paula Blasi vince il GP della Liberazione Italia sul podio con Milesi e Bertizzolo

Paula Blasi l’edizione numero 34 del Gran Premio della Liberazione femminile, corsa in linea, inserita nel circuito della Coppa Italia delle Regioni, che parte e arriva a Roma dopo 96 chilometri. Le atlete si sono date battaglia ripetendo per sedici volte il circuito delle Terme di Caracalla.La portacolori della UAE Team ADQ, formazione che conferma la straordinaria affermazione ottenuta nell’ultima edizione, succede nell’albo d’oro della corsa a Chiara Consonni, vincitrice dello scorso anno davanti a Silvia Persico e Eleonora Camilla Gasparrini.L’iberica precede sul traguardo l’Italiana Silvia Milesi della BePink – Imatra – Bongioanni, e la compagna di squadra Sofia Bertizzolo. Completa il trionfo della formazione emiratina il quarto posto dell’inglese Eilidh Shaw. Oasport.it - Paula Blasi vince il GP della Liberazione. Italia sul podio con Milesi e Bertizzolo Leggi su Oasport.it Si chiude con la vittoria dil’edizione numero 34 del Gran Premiofemminile, corsa in linea, inserita nel circuitoCoppadelle Regioni, che parte e arriva a Roma dopo 96 chilometri. Le atlete si sono date battaglia ripetendo per sedici volte il circuito delle Terme di Caracalla.La portacoloriUAE Team ADQ, formazione che conferma la straordinaria affermazione ottenuta nell’ultima edizione, succede nell’albo d’orocorsa a Chiara Consonni, vincitrice dello scorso anno davanti a Silvia Persico e Eleonora Camilla Gasparrini.L’iberica precede sul traguardo l’na SilviaBePink – Imatra – Bongioanni, e la compagna di squadra Sofia. Completa il trionfoformazione emiratina il quarto posto dell’inglese Eilidh Shaw.

