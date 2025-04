Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi perché oggi dovremmo prepararla tutti

Pastasciutta antifascista. perché oggi vale la pena di ritrovarsi intorno a un tavolo, mangiando insieme qualcosa di semplice e non scontato, qualcosa di buono e che sa di festa, di bello, di irrinunciabile: la libertà Vanityfair.it - Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi: perché oggi dovremmo prepararla tutti Leggi su Vanityfair.it 25 aprile: tempo divale la pena di ritrovarsi intorno a un tavolo, mangiando insieme qualcosa di semplice e non scontato, qualcosa di buono e che sa di festa, di bello, di irrinunciabile: la libertà

Pastasciutta antifascista a San Mauro Pascoli per l’80° anniversario della Liberazione che sarà celebrato in piazza Mazzini nella mattinata di venerdì 25 aprile. La celebrazione avrà inizio alle 10 con il concerto del complesso bandistico Amici della Musica. A seguire, interverranno il sindaco Moris Guidi e Carlo Sarpieri di Anpi Rubicone. Al termine degli interventi il corteo accompagnato dal complesso bandistico che giungerà alla Chiesa della Madonna dell’Acqua per la deposizione di una ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Venerdì 11 aprile a partire dalle 18, la FLC Cgil Foggia conclude la sua campagna per le elezioni RSU con una ‘Pastasciutta Antifascista’ presso TerraAut, terreno confiscato alla mafia e oggi restituito alla collettività grazie all'impegno della Cooperativa Sociale Altereco, nel cuore simbolico e... 🔗foggiatoday.it

L'Aquila - La coordinatrice di Fratelli d'Italia L'Aquila, Daniela Ianni, critica la sinistra per l'ossessione ideologica sul fascismo, ignorando i problemi reali della città. La coordinatrice di Fratelli d'Italia (FdI) dell'Aquila, Daniela Ianni, ha duramente criticato la sinistra aquilana, accusandola di essere ossessionata dalla lotta al fascismo e di ignorare le vere problematiche della città. 🔗abruzzo24ore.tv

Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi: perché oggi dovremmo prepararla tutti - Oggi dobbiamo tutti sederci attorno a un tavolo, mangiando insieme qualcosa di semplice e non scontato, qualcosa di buono e che sa di festa, di bello, di irrinunciabile: la libertà ... 🔗vanityfair.it

La pastasciutta antifascista del Comala aggredita da migliaia di commenti fascisti - TORINO – Come ogni anno il 25 aprile il Comala organizza una pastasciutta antifascista, un momento di festa per omaggiare la Liberazione, le lotte partigiane e ricordare l’iniziativa dei fratelli ... 🔗quotidianopiemontese.it

La pastasciutta antifascista del Comala diventa bersaglio dell’odio nero: “Conditela con olio di ricino” - In pochi giorni 13mila commenti al post dell’evento che riporta un immagine di Mussolini con lo scolapasta in testa. Migliaia di insulti e inni al Duce alla vigilia dell’80° anniversario della Liberaz ... 🔗torinoggi.it