Passeggiamo per Kora ed Enea Spal Foundation a sostegno di due ospiti del canile

Passeggiamo per Kora ed Enea' è l'iniziativa organizzata da Spal Foundation insieme all'associazione 'Tana Liberi Tutti', in programma domenica 4 maggio alle 16, per scoprire le bellezze delle Mura. Ferraratoday.it - 'Passeggiamo per Kora ed Enea', Spal Foundation a sostegno di due ospiti del canile Leggi su Ferraratoday.it Un pomeriggio speciale all'insegna della solidarietà, della natura e dell'amore per gli animali. 'pered' è l'iniziativa organizzata dainsieme all'associazione 'Tana Liberi Tutti', in programma domenica 4 maggio alle 16, per scoprire le bellezze delle Mura.

