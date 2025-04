Passa il corteo del 25 Aprile scritte offensive sulla sede di Fratelli d Italia

sede di Martano, in provincia di Lecce di Fratelli d'Italia è stata vandalizzata questa mattina al Passaggio del corteo del 25 Aprile. In particolare sono state sono state scritte. Quotidianodipuglia.it - Passa il corteo del 25 Aprile, scritte offensive sulla sede di Fratelli d'Italia Leggi su Quotidianodipuglia.it Ladi Martano, in provincia di Lecce did'è stata vandalizzata questa mattina alggio deldel 25. In particolare sono state sono state

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il... 🔗triesteprima.it

Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗secoloditalia.it

L’Unione europea passa ai fatti: via libera ai controdazi (fino al 25%) per i prodotti Usa - L’Unione europea passa ai fatti: i Ventisette (o meglio, i Ventisei, data la contrarieta’ dell’Ungheria) hanno approvato le contromisure commerciali in risposta ai dazi americani sull’acciaio e all’alluminio. L’ammontare complessivo e’ di 20,9 miliardi di euro (contro i 28 miliardi che dovrebbe incassare il tesoro americano dalle nuove tariffe), suddiviso in quattro fasi: dazi per 3,9 miliardi a partire dal 15 aprile, ulteriori 13,5 miliardi dal 15 maggio e infine 3,5 miliardi dal primo dicembre. 🔗ildenaro.it

25 aprile, il corteo a Roma per gli 80 anni della Liberazione; 25 aprile, cortei in tutta Italia. Anpi: A Milano oltre 90mila. LIVE; 25 aprile. Mattarella: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - Pagliarulo: Penso che Papa Francesco sarebbe stato il primo a volere la festa; 25 Aprile, la festa della Liberazione in Lombardia. La diretta del corteo di Milano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Passa il corteo del 25 Aprile, scritte offensive sulla sede di Fratelli d'Italia - La sede di Martano, in provincia di Lecce di Fratelli d'Italia è stata vandalizzata questa mattina al passaggio del corteo del 25 Aprile. 🔗msn.com

A ognuno il suo 25 aprile. L'unità della Liberazione è un miraggio - Pro Pal, Brigata ebraica, Anpi, studenti, Arci, Potere al Popolo: fortunatamente niente scontri di piazza ma la Festa è diversa per ogni movimento ... 🔗huffingtonpost.it

25 Aprile: partito il corteo a Milano, Anpi in testa - E' partito alle 14.15 il corteo del 25 aprile a Milano. Dopo alcune trattative lo spezzone Pro Pal si è spostato di lato per far passare l'Anpi che ha quindi preso la testa del corteo. (ANSA) ... 🔗msn.com