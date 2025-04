Pasqua di solitudine e gratitudine i carabinieri realizzano il sogno di Anna 97 anni Storia bellissima

Pasqua in un momento di intensa commozione. Anna (nome di fantasia), 97 anni, da tempo malata e con la salute estremamente fragile, si trovava a casa con il figlio quando, sopraffatta dalla solitudine, ha espresso il desiderio di poter fare gli auguri di buona Pasqua ai carabinieri.All’inizio il figlio, sorpreso, non sapeva come interpretare quella richiesta. Chiamare il 112 per un saluto sembrava fuori luogo. Eppure, colpito dalla determinazione della madre, si è convinto ad accontentarla. Ha preso il telefono e ha composto il numero di emergenza, precisando subito che non si trattava di una richiesta di aiuto materiale, ma di un bisogno morale, rivolto alla madre.L’arrivo dei carabinieri e il sogno realizzatoIn televisione scorrevano le ultime immagini di Papa Francesco al carcere di Regina Coeli, trasmesse la sera del giovedì santo. Thesocialpost.it - Pasqua di solitudine e gratitudine: i carabinieri realizzano il sogno di Anna, 97 anni. Storia bellissima Leggi su Thesocialpost.it Mantova – Un semplice gesto umano, nato da una richiesta insolita, ha trasformato una sera diin un momento di intensa commozione.(nome di fantasia), 97, da tempo malata e con la salute estremamente fragile, si trovava a casa con il figlio quando, sopraffatta dalla, ha espresso il desiderio di poter fare gli auguri di buonaai.All’inizio il figlio, sorpreso, non sapeva come interpretare quella richiesta. Chiamare il 112 per un saluto sembrava fuori luogo. Eppure, colpito dalla determinazione della madre, si è convinto ad accontentarla. Ha preso il telefono e ha composto il numero di emergenza, precisando subito che non si trattava di una richiesta di aiuto materiale, ma di un bimorale, rivolto alla madre.L’arrivo deie ilrealizzatoIn televisione scorrevano le ultime immagini di Papa Francesco al carcere di Regina Coeli, trasmesse la sera del giovedì santo.

