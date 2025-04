Partigiane nell’ombra Quelle cinque lucchesi che hanno lottato per i valori della libertà

hanno preso il via le celebrazioni dell’80° della Liberazione. Per l’occasione sono state raccolte le biografie di 50 donne (5 per ogni Provincia toscana). “Ci sono alcune decisive pagine di storia che sono state colpevolmente messe in secondo piano, sono Quelle che riguardano il ruolo delle donne nella guerra di Liberazione dal nazifascismo. Il progetto rappresenta l’inizio di un percorso di recupero della loro storia che continuerà nei prossimi anni”, affermano le storiche Ilaria Cansella, che ha coordinato il progetto della Rete Toscana degli Istituti Storici della Resistenza e Francesca Cavarocchi, dell’Università di Firenze, che ha curato il volume, pubblicato dal Consiglio regionale. Lanazione.it - Partigiane nell’ombra. Quelle cinque lucchesi che hanno lottato per i valori della libertà Leggi su Lanazione.it C’è da restituire alle donne, la cui Resistenza è stata troppo spesso taciuta, lo spazio pubblico di riconoscimento e la gratitudine dovuta. Per questo è nato il progetto “Resistenze, femminile plurale. Storie di donne in Toscana“ con cuipreso il via le celebrazioni dell’80°Liberazione. Per l’occasione sono state raccolte le biografie di 50 donne (5 per ogni Provincia toscana). “Ci sono alcune decisive pagine di storia che sono state colpevolmente messe in secondo piano, sonoche riguardano il ruolo delle donne nella guerra di Liberazione dal nazifascismo. Il progetto rappresenta l’inizio di un percorso di recuperoloro storia che continuerà nei prossimi anni”, affermano le storiche Ilaria Cansella, che ha coordinato il progettoRete Toscana degli Istituti StoriciResistenza e Francesca Cavarocchi, dell’Università di Firenze, che ha curato il volume, pubblicato dal Consiglio regionale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Cinque anni di bonus affitto per le imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi che apriranno nell'entroterra ligure. Un’opportunità che, alla luce dei 5 milioni di euro di dotazione assegnata allo strumento, potrebbe portare potenzialmente in ognuno dei 123 piccoli comuni coinvolti... 🔗genovatoday.it

Prato, 14 aprile 2025 - Nella giornata di sabato la consigliera provinciale Federica Palanghi ha partecipato presso Palazzo del Pegaso a Firenze all’evento di presentazione del progetto “Resistenze, femminile plurale. Storie di donne in Toscana”, promosso nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Il progetto, che si concretizza in un volume curato da Francesca Cavaciocchi, raccoglie 50 biografie di donne protagoniste della Resistenza in ... 🔗lanazione.it

di RedazioneCollovati: «L’Inter nelle ultime cinque gara ha sempre subito nell’ultima mezz’ora, credo che…» Le parole dell’ex giocatore Intervenuto negli studi della Domenica Sportiva, Fulvio Collovati, ha parlato cosi dopo il pareggio tra Napoli ed Inter: LE PAROLE- «L’Inter si deve rammaricare perché all’87’ stava vincendo 1-0, ma il Napoli ha giocato una grande partita ed era la squadra che meritava di più. 🔗internews24.com

Partigiane nell’ombra. Quelle cinque lucchesi che hanno lottato per i valori della libertà. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Partigiane nell’ombra. Quelle cinque lucchesi che hanno lottato per i valori della libertà - Il progetto “Resistenze, femminile plurale“ si impegna a rilanciare il ruolo delle figure femminili rimaste spesso dimenticate. In un volume le biografie di 50 donne, 5 per ogni Provincia toscana. 🔗msn.com