Parolo Semifinale Roma Liverpool Ho sperato che i giallorossi non andassero in finale

Negli ultimi anni la Roma è stata spesso protagonista nelle competizioni europee, trionfando in Conference League nel 2022, sfiorando il titolo in Europa League nei due anni successivi – dove si è arresa solamente all'ultimo atto – e avvicinandosi anche alla finale di Champions League. Questi cammini continentali non sono sicuramente stati apprezzati dalla sponda opposta del Tevere, frutto di una rivalità, quella con la Lazio, che si alimenta ogni anno di nuovi capitoli. A parlare proprio di quest'ultima è stato Marco Parolo, che ha indossato la maglia biancoceleste tra il 2014 e il 2021.

Parolo: "Mi sono fatto portare la maglia di Gerrard"

In un'intervista concessa alla radiotelevisione svizzera RSI Sport, l'ex giocatore della Lazio si è soffermato su quanto sia sentito il predominio della Capitale: "I magazzinieri della Lazio, quando perdeva la Roma, mettevano nel loro spogliatoio le radio Romaniste per godere delle critiche che subivano i Romanisti e godevano di quello.

