Parolo Ho visto Roma Liverpool con la maglia di Gerrard Speravo non andassero in finale di Champions

Roma e Lazio può provare a spiegarla ai tifosi delle altre squadre. Tra chi quella tensione l`ha. Leggi su Calciomercato.com Solo chi vive e ha vissuto la rivalità trae Lazio può provare a spiegarla ai tifosi delle altre squadre. Tra chi quella tensione l`ha.

Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi spazientito con quel giocatore, il retroscena di Parolo: «L’ho visto urlare per la disperazione quando…» - di RedazioneInzaghi spazientito con quel giocatore, il retroscena di Parolo: «L’ho visto urlare per la disperazione quando…». Ecco cos’è successo Intervenuto dagli studi di Dazn, Marco Parolo sottolinea la reazione furiosa di un Simone Inzaghi spazientito con la propria squadra durante Juve Inter: questo il retroscena sulla reazione del tecnico al contropiede sprecato da Taremi nel secondo tempo. 🔗internews24.com

Parolo Inter: «Ecco come ho visto Inzaghi dopo la vittoria con la Fiorentina, ha trasmesso la sua elettricità alla squadra» - Le parole di Marco Parolo, ex calciatore di Simone Inzaghi, alla reazione dell’Inter a San Siro dopo il ko con la Fiorentina al Franchi Marco Parolo, opinionista di DAZN e ex calciatore di Simone Inzaghi alla Lazio ha parlato a la Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dell’Inter a San Siro contro la Fiorentina, arrivata […] 🔗calcionews24.com

"Ho visto mio padre uscire di casa con gli abiti insanguinati": ecco come è stato scoperto il femminicido - È una questione di istanti. Il figlio di Samia Kadim, minorenne, è fuori casa: dei tre figli della donna è l'unico che vive ancora con lei nell'appartamento di via Joppi, al civico 71. Oggi, giovedì 17 aprile, è il primo giorno di festa prima di Pasqua, le scuole sono chiuse e chissà dove... 🔗udinetoday.it

Parolo sulla semifinale Roma Liverpool: Ho visto la partita con la maglia di Gerrard, a Formello sono stati caricati; Parolo: 'Ho visto Roma - Liverpool con la maglia di Gerrard. L'ho vissuta malissimo'; Parolo: “Ho visto Roma-Liverpool con la maglia di Gerrard. L’ho vissuta malissimo”; Parolo: “Ho visto Roma-Liverpool con la maglia di Gerrard. Speravo non andassero in finale di Champions”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parolo: “Ho visto Roma-Liverpool con la maglia di Gerrard. L’ho vissuta malissimo” - Le sue parole: "I magazzinieri della Lazio, quando perdeva la Roma, mettevano nel loro spogliatoio le radio romaniste per godere delle critiche che subivano i giallorossi" ... 🔗msn.com

Parolo sulla semifinale Roma Liverpool: “Ho visto la partita con la maglia di Gerrard, a Formello sono stati caricati” - La Roma di Di Francesco, dopo una rimonta incredibile contro il Barcellona, va in semifinale di Champions e di fronte si trova il Liverpool. A tal proposito Marco Parolo, ex centrocampista della stori ... 🔗msn.com

Parolo ricorda i tempi con la Lazio: «Ecco cosa accedeva nello spogliatoio quando perdeva la Roma». Le parole dell’ex giocatore - Parolo ricorda i tempi con la Lazio: «Ecco cosa accedeva nello spogliatoio quando perdeva la Roma». Le parole dell’ex giocatore Le parole di Marco Parolo a RSI. PAROLE– «I magazzinieri della Lazio, qu ... 🔗lazionews24.com