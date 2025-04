Parolin il nome che piace a Giorgia Meloni Meglio lui che Zuppi il cardinale di sinistra RETROSCENA ESCLUSIVO

Meglio lui del cardinale Zuppi, troppo vicino alla sinistra”. A Palazzo Chigi si osserva con attenzione il futuro Conclave Dietro i sorrisi istituzionali e le visite di cortesia, si nasconde un interesse tut Ilgiornaleditalia.it - Parolin, il nome che piace a Giorgia Meloni: "Meglio lui che Zuppi, il cardinale di sinistra" - RETROSCENA ESCLUSIVO Leggi su Ilgiornaleditalia.it La premier guarda con favore al Segretario di Stato vaticano: “Pragmatico e discreto,lui del, troppo vicino alla”. A Palazzo Chigi si osserva con attenzione il futuro Conclave Dietro i sorrisi istituzionali e le visite di cortesia, si nasconde un interesse tut

