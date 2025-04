Parolin il nome che piace a Giorgia Meloni | Meglio lui che Zuppi il cardinale di sinistra - RETROSCENA ESCLUSIVO

La premier guarda con favore al Segretario di Stato vaticano: "Pragmatico e discreto, meglio lui del cardinale Zuppi, troppo vicino alla sinistra". A Palazzo Chigi si osserva con attenzione il futuro Conclave Dietro i sorrisi istituzionali e le visite di cortesia, si nasconde un interesse tutto politico per le future dinamiche del Conclave.

Parolin, il nome che piace a Giorgia Meloni: "Meglio lui che Zuppi, il cardinale di sinistra" - RETROSCENA ESCLUSIVO - La premier guarda con favore al Segretario di Stato vaticano: “Pragmatico e discreto, meglio lui del cardinale Zuppi, troppo vicino alla sinistra”. A Palazzo Chigi si osserva con attenzione il futuro Conclave Dietro i sorrisi istituzionali e le visite di cortesia, si nasconde un interesse tut 🔗ilgiornaleditalia.it

«Le elezioni tedesche? Ha vinto BlackRock»: questo il commento di un banchiere italiano, appena ha saputo della vittoria di Friedrich Merz con la sua Cdu. Già, perché l'avvocato che aveva litigato con Angela Merkel è stato al vertice di BlackRock Germany, oltre che della sede nazionale di EY. In pratica, «una longa manus di Larry Fink e del gruppo che ha il suo quartier generale a New York». Forse Giorgia Meloni, prima di applaudire alla sconfitta del cancelliere uscente, il socialdemocratico Olaf Scholz, non si rende ancora conto che il vincitore delle elezioni tedesche, Merz, la supererà. Numerosi consensi l'ipotesi di portare al conclave «un nome secco», quello del cardinale Pietro Parolin, che il 17 gennaio 2025 ha compiuto 70 anni, dal 2013 Segretario di Stato vaticano.

