Parola d’ordine Libertà alla Malga Lunga più di mille per i Modena City Ramblers

alla Malga Lunga, sui monti della Val Gandino, per il concerto dei Modena City Ramblers dedicato all’ottantesimo della Liberazione.“Qui celebriamo – ha affermato con vigore Mauro Magistrati presidente Anpi provinciale – l’Italia liberata, democratica, plurale. Lo facciamo con tutta la “sobrietà” (riferimento alle discusse indicazioni governative) che un simile momento fondante impone. Diciamo che lo facciamo radicalmente, convintamente antifascisti. Se secondo alcuni il 25 aprile è divisivo, lo è per i fascisti, per chi ancora vorrebbe stare dalla parte di chi ha promosso violenze e soprusi, o addirittura la persecuzione di milioni di persone”. Bergamonews.it - Parola d’ordine Libertà, alla Malga Lunga più di mille per i Modena City Ramblers Leggi su Bergamonews.it “Un’opportunità, quella di celebrare il 25 Aprile, che i partigiani ci hanno regalato sacrificando la loro stessa vita”. È racchiuso nelle semplici parole di Federica Cadei, sindaca di Sovere, il senso dell’intenso pomeriggio che ha visto riunirsi più di 1200 persone, sui monti della Val Gandino, per il concerto deidedicato all’ottantesimo della Liberazione.“Qui celebriamo – ha affermato con vigore Mauro Magistrati presidente Anpi provinciale – l’Italia liberata, democratica, plurale. Lo facciamo con tutta la “sobrietà” (riferimento alle discusse indicazioni governative) che un simile momento fondante impone. Diciamo che lo facciamo radicalmente, convintamente antifascisti. Se secondo alcuni il 25 aprile è divisivo, lo è per i fascisti, per chi ancora vorrebbe stare dparte di chi ha promosso violenze e soprusi, o addirittura la persecuzione di milioni di persone”.

Se ne parla anche su altri siti

Trump con Vance, l'Europa sta perdendo liberta' di parola - "Ho sentito il suo discorso. Ha parlato di libertà di parola. E penso che sia vero. L'Europa sta perdendo il suo meraviglioso diritto alla libertà di parola. Lo vedo": lo ha detto Donald Trump ai reporter commentando il discorso del suo vice JD Vance alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. 🔗quotidiano.net

UEFA, Ceferin: «Siamo tutti stanchi del politicamente corretto. La libertà di parola non esiste più» - Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del nuovo format della Champions e criticato i politici tradizionali. Le parole Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sloveno Delo e tra i tanti temi affrontati ci sono quello relativo al nuovo format della Champions League che […] 🔗calcionews24.com

Cernusco conquista il podio: "Realizzato un grande sogno". Parola d’ordine: niente barriere - Un congresso a Genova fra le capitali europee dello sport ha visto Cernusco brillare. La città è la sola a dover declinare il tema sull’inclusione e sul volontariato nel 2025. Un cammino cominciato tanto tempo fa per volere del sindaco Ermanno Zacchetti, morto a luglio di cancro. Ieri, in Municipio, la presentazione ufficiale degli eventi che cercheranno di portare il tema nelle scuole, nelle associazioni, nelle case, per le strade, ovunque. 🔗ilgiorno.it

Parola d’ordine Libertà, alla Malga Lunga più di mille per i Modena City Ramblers; Parola d’ordine Libertà, alla Malga Lunga più di mille per i Modena City Ramblers. 🔗Ne parlano su altre fonti