Parma ha celebrato l’80° Anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che hanno preso avvio in mattinata.Comune di Parma, Provincia di Parma insieme al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile hanno approntato un ricco programma di eventi che hanno preso avvio questa mattina. Parmatoday.it - Parma ha celebrato l’80° Anniversario della Liberazione. Corteo ed orazioni in piazza Garibaldi, concerto in piazza questa sera Leggi su Parmatoday.it hacon una serie di iniziative che hanno preso avvio in mattinata.Comune di, Provincia diinsieme al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile hanno approntato un ricco programma di eventi che hanno preso avviomattina.

Il 25 aprile a Parma nel nome dei fratelli Cervi e le fotografie di Ilari - PARMA – Ottavia Piccolo racconta Matteotti, il racconto dei fratelli Cervi. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati a Parma per celebrare l’80° anniversario della Liberazione d’Italia. Il 24 a ... 🔗bologna.repubblica.it