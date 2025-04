Parla Becciu Io escluso Non è legale Il giallo delle lettere firmate F

Becciu. Sul suo sito web, il Vaticano elenca il 76enne cardinale come un "non elettore", accomunandolo a coloro che hanno raggiunto l'età di 80 anni. Becciu, spinto alle dimissioni da Papa Bergoglio nel 2020 per il caso del palazzo di Londra ma che ha conservato il titolo cardinalizio, Parlando con Reuters, ha confermato che l'elenco vaticano dei cardinali non eleggibili "non ha alcun valore legale", che non c'è stata "alcuna volontà esplicita" di escluderlo dal Conclave e che non gli è mai stato chiesto di rinunciare formalmente al privilegio per iscritto. Inoltre Becciu ha sottolineato di aver incontrato Papa Francesco, nel gennaio scorso, prima del ricovero avvenuto in febbraio, e il Pontefice gli avrebbe detto di essere vicino a una soluzione.

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco; Becciu, il dilemma che pesa sul Conclave: “Io escluso, ma ho diritto a eleggere il nuovo Papa”; La partecipazione del Cardinal Becciu al Conclave va decisa dalla Congregazione generale del Collegio Cardinalizio; Cambiamo aria!: la mostra fa tappa nelle scuole Bodoni e Bocchialini. 🔗Su questo argomento da altre fonti

