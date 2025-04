Parenti Bergoglio a rito chiusura bara

20.05 Durante il rito della chiusura della bara un velo di seta bianca viene posto sul volto del Papa a coprirlo. E all' interno della cassa vengono inserite una borsa con le monete coniate durante il suo pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Inoltre un tubo di metallo con il Rogito nel quale si racconta la vita del Papa. Lo prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Tra i presenti, i cardinali Farrell e Parolin e i Parenti di Bergoglio. rito cominciato alle 20.

