Parco Pinocchio si colora di fiori e delizie con Salerno in Flora boom di presenze nella prima giornata del iniziativa

boom di presenze, stamattina, al Parco Pinocchio per Salerno in Flora, iniziativa firmata Coldiretti giunta alla sua ventesima edizione. Da oggi, venerdì 25 aprile, fino a domenica 27, stands, workshop e spettacoli all'insegna della natura, della sostenibilità, del benessere e dell'inclusione.

