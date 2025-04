Parapendista perde quota e cade tra gli alberi salvo

Parapendista è precipitato tra la vegetazione rimanendo bloccato sugli alberi. È accaduto a Rutino, piccolo centro collinare del Cilento, nel Salernitano. Il ragazzo, originario della provincia di Avellino, si era lanciato con il parapendio da una zona nei pressi della chiesa della Madonna del Granato, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Durante il volo verso l’entroterra cilentano, qualcosa sarebbe andato storto: una manovra errata o un improvviso colpo di vento gli avrebbero fatto perdere quota fino all’impatto con la fitta vegetazione. Il parapendio si è impigliato tra i rami, impedendo una caduta violenta al suolo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un elicottero per localizzare l’esatta posizione del disperso. Anteprima24.it - Parapendista perde quota e cade tra gli alberi, salvo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovaneè precipitato tra la vegetazione rimanendo bloccato sugli. È accaduto a Rutino, piccolo centro collinare del Cilento, nel Salernitano. Il ragazzo, originario della provincia di Avellino, si era lanciato con il parapendio da una zona nei pressi della chiesa della Madonna del Granato, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Durante il volo verso l’entroterra cilentano, qualcosa sarebbe andato storto: una manovra errata o un improvviso colpo di vento gli avrebbero fattorefino all’impatto con la fitta vegetazione. Il parapendio si è impigliato tra i rami, impedendo una caduta violenta al suolo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un elicottero per localizzare l’esatta posizione del disperso.

