Paradise Lost e grandi fotografi domani visite guidate

grandi fotografi italiani. Fondazione Ago Modena, infatti, domani propone visite guidate alle sue mostre: alle 16 "Passaggi Paesaggi" a Palazzo Santa Margherita, con 114 immagini di 87 fotografi (da Luigi Ghirri a Gabriele Basilico, da Guido Guidi a Olivo Barbieri, fino a Mimmo Jodice e tanti altri); alle 17 'Paradise Lost', allestita alla Palazzina dei Giardini ducali con lussureggianti immagini tratte da collezioni storiche del Museo della Figurina, dove si trova una seconda sede della mostra con gli originali di collezioni di fine Ottocento e inizio Novecento. Per prenotare le visita guidate, senza costi aggiuntivi: Il sistema antispamLe mostre sono aperte anche venerdì 25 e domenica 27 aprile con orario festivo, come al sabato: 11-19. Nei giorni feriali (con chiusura al lunedì e al martedì) l'orario è 11-13 e 16-19.

