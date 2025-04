Papa Zelensky potrei non partecipare ai funerali

Zelensky, ha affermato che è importante che il Paese sia presente ai funerali del Papa e che, se lui non potrà essere presente di persona, l'Ucraina sarà rappresentato dal ministro degli Esteri e dalla first lady. Lo riferisce Ukrinform, riportando le parole di Zelensky durante un briefing. "Ho diversi incontri militari in programma", ha spiegato. "È importante per noi che l'Ucraina sia presente alla cerimonia. E non solo per i buoni rapporti con il Vaticano e il suo ruolo nel ritorno dei bambini ucraini e nell'assistenza allo scambio di prigionieri, ma anche per i buoni rapporti personali con Papa Francesco. Per me personalmente, questa è anche un'opportunità per esprimere le mie condoglianze e la mia gratitudine sia al Vaticano che all'Italia", ha aggiunto.

