Papa via della Conciliazione con i maxischermi

Roma, 25 apr. (askanews) – Anche via della Conciliazione si prepara all'imminente invasione di fedeli che si prevede per domattina per i funerali di Papa Francesco, con le stime che ormai parlano di oltre 200 mila presenze. La grande via ormai pedonalizzata che conduce alla Basilica vaticana è stata ormai "tappezzata" di maxischermi sia dal lato destro che sinistro per consentire ai fedeli di poter partecipare al saluto finale al Papa, anche fuori dalla piazza, e le prove tecniche video ed audio sono quasi ultimate. Anche una enorme antenna di trasmissione si sta posizionando al lato sinistro esterno al colonnato del Bernini per consentire un miglior invio del segnale.

