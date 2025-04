Papa ultimo giorno per omaggio alla salma oltre 100mila presenze

giorno consecutivo il grande flusso di coloro che, nella Basilica di San Pietro vogliono rendere l'ultimo omaggio a Papa Francesco.Un afflusso che ha superato le 100 mila presenze e che, prima della chiusura della bara, sta vedendo nel luogo di culto anche oggi lunghe file, che non si sono interrotte neppure durante la notte tanto da costringere le autorità vaticane a mantenere, di fatto, aperta la Basilica per tutta la notte, anticipandone la riapertura, inizialmente prevista per le 7 del mattino, alle 5.45.Nelle immagini la lunga e composta fila lungo la navata centrale per raggiungere la bara e rendere l'ultimo saluto al Papa; la bara sarà chiusa alle 20. Quotidiano.net - Papa, ultimo giorno per l'omaggio alla salma: oltre 100mila presenze Leggi su Quotidiano.net Roma , 25 apr. (askanews) - Prosegue per il terzoconsecutivo il grande flusso di coloro che, nella Basilica di San Pietro vogliono rendere l'Francesco.Un afflusso che ha superato le 100 milae che, prima della chiusura della bara, sta vedendo nel luogo di culto anche oggi lunghe file, che non si sono interrotte neppure durante la notte tanto da costringere le autorità vaticane a mantenere, di fatto, aperta la Basilica per tutta la notte, anticipandone la riapertura, inizialmente prevista per le 7 del mattino, alle 5.45.Nelle immagini la lunga e composta fila lungo la navata centrale per raggiungere la bara e rendere l'saluto al; la bara sarà chiusa alle 20.

Se ne parla anche su altri siti

Il ct della nazionale di pallavolo femminile, Julio Velasco, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in occasione dei prossimi mondiali di volley. Leggi anche: Velasco: «I genitori hanno paura dei traumi dei figli, ma il vero disagio è il loro» Velasco: «La cosa più difficile per un giocatore è l’obbligatorietà di vincere» Ci sono già segnali positivi, i club italiani sono protagonisti assoluti: in Champions tre finaliste su quattro sono nostre. 🔗ilnapolista.it

Del suo desiderio di essere presente soprattutto per impartire la benedizione Urbi et Orbi dal Loggione di San Pietro , nella solennità della Pasqua, la festività cuore del cristianesimo, si sapeva dalla serata di sabato. Una specie di ultima volontà, si direbbe oggi. Eppure che l’ultimo giorno di papa Francesco si dipanasse quasi come una summa di tutti gli insegnamenti e i messaggi profusi nei... 🔗feedpress.me

Papa Francesco è morto oggi, 21 aprile, a 88 anni. Aveva partecipato alle celebrazioni della Santa Pasqua a San Pietro 🔗xml2.corriere.it

Papa Francesco, omaggio dei fedeli fino alle 19. Domani funerali con 130 delegazioni. LIVE; Oltre 128mila fedeli hanno salutato il Papa, oggi l'ultimo giorno; Oggi l'ultimo giorno per l'omaggio dei fedeli alla salma. Oltre 90mila persone hanno reso omaggio al Papa. Ai funerali gli ultimi, addio a passo d'uomo; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Stasera sarà chiusa la bara: svelata la tomba. Oltre 128mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma del pontefice a San Pietro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Oggi l'ultimo giorno per l'omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. Oltre 128mila persone hanno reso omaggio Bergoglio. Ai funerali gli ultimi, addio a passo d'uomo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Papa, ultimo giorno per l’omaggio alla salma: oltre 100mila presenze - Roma , 25 apr. (askanews) – Prosegue per il terzo giorno consecutivo il grande flusso di coloro che, nella Basilica di San Pietro vogliono rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco. Un afflusso che ha ... 🔗askanews.it

Oltre 128mila fedeli hanno salutato il Papa, oggi l'ultimo giorno - Lo ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede, aggiornando i numeri della grande dimostrazione di affetto per il Pontefice. Oggi la Basilica dovrebbe restare aperta (salvo proroghe) fino alle 19 ... 🔗msn.com