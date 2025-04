Papa Trump atterrato a Roma Fiumicino

Trump, e la first lady Melania è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’inquilino della Casa Bianca e la consorte parteciperanno domani ai funerali di Papa Francesco, in programma alle 10. Lapresse.it - Papa: Trump atterrato a Roma Fiumicino Leggi su Lapresse.it Milano, 25 apr. (LaPresse) – L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Donald, e la first lady Melania èpochi minuti fa all’aeroporto di. L’inquilino della Casa Bianca e la consorte parteciperanno domani ai funerali diFrancesco, in programma alle 10.

Cosa riportano altre fonti

Papa ricoverato, Casa Bianca: “Trump prega per lui” - (Adnkronos) – Per la salute di Papa Francesco che oggi, 22 febbraio, si è aggravata sta pregando anche Trump. E' quanto ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo quanto scrivono i media americani, riferendo che il presidente Donald Trump è stato informato delle condizioni di Francesco. "Stiamo pregando tutti per il Papa" […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky - Saranno tanti i leader che arriveranno a Roma per i funerali di Papa Francesco, da Trump a Macron a Zelensky. Servizio di Fabio Bolzetta The post Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Papa Francesco tra morte e dimissioni: Trump fa già pressioni sul successore - Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma dalla mattina di venerdì 14 febbraio 2025 per una infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Il che gli ha impedito anche il tradizionale Angelus di domenica scorsa. Il Pontefice non avrebbe voluto ricoverarsi per continuare le sue attività, ma dinanzi all’insistenza dei medici ha ceduto. L’ultimo bollettino ufficiale […] L'articolo Papa Francesco tra morte e dimissioni: Trump fa già pressioni sul successore proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗lucascialo.it

Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Trump atterrato a Roma per il funerale. San Pietro, stop agli ingressi: «250mila per salutarlo». Chiusa la bara; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Aggiornamento del 25 Aprile delle ore 23:10; Fiumicino blindata, atterrati numerosi capi di Stato per i funerali del Papa. Stasera arriva Trump; Trump a Roma: «Vedrò Meloni. Papa Francesco? Un tipo fantastico». Zelensky: «Potrei non partecipare ai funeral. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

'Vedrò Meloni e altri', ma è giallo sull'agenda di Trump a Roma - Il programma ufficiale diffuso dalla Casa Bianca ha tempi strettissimi, ma prima di partire da Washington Donald Trump, incalzato dai giornalisti, ha insistito: a Roma per i funerali di Papa Francesco ... 🔗ansa.it

Papa: Trump atterrato a Roma Fiumicino - Donald Trump, e la first lady Melania è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’inquilino della Casa Bianca e la consorte parteciperanno domani ai funerali di Papa Francesco, in ... 🔗lapresse.it

Trump arrivato a Fiumicino - Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare domani mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato alle 22.55 all'aeroporto di Fiumicino. 🔗ansa.it