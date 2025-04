Papa suor Geneviève che rompe il protocollo davanti alla salma

suor Genevieve che infrange il protocollo poco dopo la traslazione del corpo del Pontefice nella Basilica di San Pietro, prima dell'apertura ai fedeli, si stacca dalla fila e si mette in un angolo davanti al feretro aperto con il corpo del pontefice a piangere, sostando immobile diversi minuti, con il suo zainetto sulla schiena, lo scorso 23 aprile.La suora francese 82enne, molto vicina a Bergoglio, lavora a stretto contatto con la comunità LGBTQ. È anche la nipote di Léonie Duquet, una suora francese rapita e uccisa nel 1977 durante la dittatura militare in Argentina.

