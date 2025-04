Papa si intensificano le presenze a San Pietro quasi 130mila

presenze di fedeli e semplici cittadini che vogliono dare il loro ultimo saluto a Papa Francesco. Una coda interminabile all'esterno della Basilica e in tutta via della Conciliazione; anche all'interno, dove c'è il corpo del defunto Pontefice per l'ultimo giorno di visite prima del funerale, la navata centrale che porta al feretro è praticamente un'unica grande fila. Secondo i dati del Vaticano, dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si è calcolato che si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128.000 persone. Quotidiano.net - Papa, si intensificano le presenze a San Pietro: quasi 130mila Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - Sono riprese molto consistenti ledi fedeli e semplici cittadini che vogliono dare il loro ultimo saluto aFrancesco. Una coda interminabile all'esterno della Basilica e in tutta via della Conciliazione; anche all'interno, dove c'è il corpo del defunto Pontefice per l'ultimo giorno di visite prima del funerale, la navata centrale che porta al feretro è praticamente un'unica grande fila. Secondo i dati del Vaticano, dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si è calcolato che si sono recate nella Basilica di Sanper rendere un saluto aFrancesco oltre 128.000 persone.

