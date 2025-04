Papa quarta riunione dei cardinali in Vaticano

Vaticano la nuova riunione della congregazione dei cardinali, la quarta dopo la morte di Papa Francesco, per discutere i prossimi passi che porteranno al Conclave e poi all'elezione del nuovo Pontefice.A guidare il Camerlengo, il cardinale Kevin Farrell, incaricato di gestire gli affari corrente della Santa Sede prima che venga scelto il successore di Bergoglio.I cardinali di tutto il mondo stanno arrivando a Roma per il Conclave, che dovrebbe iniziare non meno di 15 giorni e non più di 20 dalla morte di un Papa. Solo chi ha meno di 80 anni può votare. Quotidiano.net - Papa, quarta riunione dei cardinali in Vaticano Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - Al via inla nuovadella congregazione dei, ladopo la morte diFrancesco, per discutere i prossimi passi che porteranno al Conclave e poi all'elezione del nuovo Pontefice.A guidare il Camerlengo, il cardinale Kevin Farrell, incaricato di gestire gli affari corrente della Santa Sede prima che venga scelto il successore di Bergoglio.Idi tutto il mondo stanno arrivando a Roma per il Conclave, che dovrebbe iniziare non meno di 15 giorni e non più di 20 dalla morte di un. Solo chi ha meno di 80 anni può votare.

