Papa prosegue afflusso per omaggio

prosegue per il terzo giorno consecutivo il grande flusso di coloro che, nella basilica di San Pietro,vogliono rendere l'ultimo omaggio a Papa Francesco. Un afflusso che ha ormai superato le 100 mila presenze e che, prima della chiusura della bara, vede anche oggi lunghe file,che non si sono interrotte neppure durante la notte,tanto da spingere le autorità vaticane a mantenere, di fatto, aperta la basilica per tutta la notte (era già successo ieri)anticipandone la riapertura,inizialmente prevista per le 7 del mattino, alle 5.45. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.54per il terzo giorno consecutivo il grande flusso di coloro che, nella basilica di San Pietro,vogliono rendere l'ultimoFrancesco. Unche ha ormai superato le 100 mila presenze e che, prima della chiusura della bara, vede anche oggi lunghe file,che non si sono interrotte neppure durante la notte,tanto da spingere le autorità vaticane a mantenere, di fatto, aperta la basilica per tutta la notte (era già successo ieri)anticipandone la riapertura,inizialmente prevista per le 7 del mattino, alle 5.45.

