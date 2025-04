Papa minuto di silenzio in competizioni Uefa fino al primo maggio

Uefa rende omaggio a Papa Francesco. Si osserverà un minuto di silenzio in tutte le competizioni Uefa da oggi al 1° maggio. Si tratta delle semifinali di Youth League e Women’s Champions League di questa settimana, nonché delle semifinali di Champions League che si svolgeranno dal 29 aprile al 1° maggio. Dopo la triste scomparsa del Papa avvenuta lunedì scorso, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha reso omaggio alla sua vita. “Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l’umanità in questi tempi di guerra e difficoltà. Un’umanità che ora rimarrà orfana di quella voce – instancabile e potente – che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per invocare rispetto, accettazione e uguaglianza e per implorare una pace che sembrava sempre lontana, eppure sempre più desiderata dal cuore del mondo”. Leggi su Ildenaro.it Roma, 25 apr. (askanews) – Larende oFrancesco. Si osserverà undiin tutte leda oggi al 1°. Si tratta delle semifinali di Youth League e Women’s Champions League di questa settimana, nonché delle semifinali di Champions League che si svolgeranno dal 29 aprile al 1°. Dopo la triste scomparsa delavvenuta lunedì scorso, il presidente dellaAleksander Ceferin ha reso oalla sua vita. “Francesco è stato un faro di speranza per tutta l’umanità in questi tempi di guerra e difficoltà. Un’umanità che ora rimarrà orfana di quella voce – instancabile e potente – che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per invocare rispetto, accettazione e uguaglianza e per implorare una pace che sembrava sempre lontana, eppure sempre più desiderata dal cuore del mondo”.

